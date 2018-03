utenriks

Politiet og brannvesenet har rykket ut, bekrefter redningstjenesten ATCEMS på Twitter. En mann i 30-årene er trolig alvorlig – men ikke livstruende – skadd.

Den siste måneden har det vært fire pakkebombeangrep i byen.

På en pressekonferanse mandag sa politiet at de mistenker at samme gjerningsperson står bak alle de fire eksplosjonene, og advarer om at det muligens fins en «seriebomber» i den amerikanske delstaten.

