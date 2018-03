Brevbombemistenkt 23-åring sprengte seg selv i Texas 

utenriks

Politiet i nabolaget der mannen bodde, beordret onsdag evakuering av naboene mens etterforskere undersøker boligen.

Politisjef Brian Manley sier politiets spesialstyrker nærmet seg den mistenkte gjerningsmannenmannen tidlig onsdag morgen. Mannen detonerte da en bombe i bilen sin. Han er identifisert av amerikanske medier som 23 år gamle Mark Anthony Conditt.

Etterforskerne tror Conditt sto bak alle brevbombene i Austin de siste ukene, men motivet hans er ikke kjent. De vet heller ikke om han kan ha hatt medhjelpere.

Selv om den mistenkte er død, er FBI fortsatt bekymret for at det kan være bomber på vei i posten i Austin-området.

– Etterforskningen fortsetter fordi det fortsatt finnes uløste spørsmål. Vi vet ikke hvor den mistenkte var de siste 24 timene, sier Austins borgermester Steve Adler til CNN.

Funnet på hotell

Politiet hadde vært på jakt etter den mistenkte i over et døgn da han ble funnet på et hotell ved en motorvei i Round Rock, en forstad utenfor Austin.

Mannen forsøkte å kjøre sin vei, og politiet fulgte etter. Til slutt endte kjøretøyet hans i grøfta.

Da politiets SWAT-styrker nærmet seg, utløste mannen en eksplosjon i bilen og døde kort tid etter. Én politimann ble skadd, mens en annen skjøt mot den mistenktes kjøretøy.

To drept

Texas' hovedstad Austin er blitt rammet av fire brevbombeangrep de siste ukene. En femte bombe ble funnet på et av anleggene til fraktselskapet FedEx i Schertz, om lag 100 kilometer fra Austin, tirsdag. To mennesker er blitt drept i angrepene, mens fire andre er blitt skadd.

De første eksplosjonene rammet afroamerikanere, noe som fikk politiet til å mistenke hatkriminalitet.

Etterforskerne gikk imidlertid bort fra denne teorien da hvite og personer med latinamerikansk bakgrunn også ble rammet.