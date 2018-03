Politiaksjon på kjøpesenter i Malmö

utenriks

– Han ytrer ting som gjør at omgivelsene reagerer, og akkurat nå har vi en hel del styrker på plass for å lokalisere mannen, sier Rickard Lundqvist ved politiets operasjonssentral til Sydsvenskan.

Politiet fikk melding om hendelsen like etter klokka 17, og nesten to timer senere pågikk politiaksjonen fortsatt. Politiet mistenker at mannen forlot stedet på moped, erfarer Aftonbladet. Det er ingen meldinger om at mannen skal være bevæpnet.

Både politiets regionale innsatsstyrke og et politihelikopter ble satt inn i aksjonen på kjøpesenteret Triangeln.

Nyhetsbyrået TTs fotograf på stedet melder at stemningen er relativ rolig.

