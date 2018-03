Cambridge Analyticas direktør suspendert etter nye avsløringer

utenriks

Tirsdag viste britiske Channel 4 opptak der CAs direktør Alexander Nix skryter av det skandalerammede selskapets påståtte rolle i å sikre Trumps knappe valgseier i 2016.

– Vi gjorde alle undersøkelsene, all data, alle analyser, all målretting, vi styrte den digitale kampanjen, TV-kampanjen og våre data preget hele strategien, sier Nix i opptaket, som ble gjort av en reporter som lot som han var en potensiell kunde av CA.

Videre hevdes det i Channel 4-reportasjen at CA med sitt bidrag hjalp Trump til seier med bare 40.000 stemmers overvekt i tre delstater, noe som skal ha sikret ham presidentposten til tross for at Hillary Clinton fikk over 3 millioner flere stemmer på landsbasis.

Varsler gransking

Samtidig med at Channel 4 viste opptakene, opplyste styret i selskapet at Nix er suspendert med umiddelbar virkning i påvente av en «full, uavhengig gransking» av saken.

Styret viser til uttalelsene Nix kommer med i opptaket, samt andre anklager mot direktøren.

Nix avviser at han og selskapet har gjort noe galt og sier til BBC at opptakene ble gjort for å sette CA i forlegenhet.

– Vi anser dette som et koordinert angrep fra mediene som har pågått i mange, mange måneder med den hensikt å skade selskapet som hadde noe å gjøre med valget av Donald Trump, sier han.

Facebook-brukere

New York Times og The Observer avdekket i helgen at Cambridge Analytics (CA) skal ha samlet inn personopplysninger om opp til 50 millioner Facebook-brukere, noe CA selv har benektet.

Informasjonen skal ha blitt brukt til å forutsi og påvirke velgernes valg, og analyser ble solgt til Trumps valgkampstab.

EU-parlamentet og det britiske parlamentet vil nå ha svar fra Facebook-sjef Mark Zuckerberg på hvordan dette kunne skje. Samtidig granskes Facebook og CA av det britiske datatilsynet, og ifølge flere medier har også amerikanske myndigheter iverksatt gransking av Facebook.

Krever svar

– Vi har invitert Mark Zuckerberg, opplyser EU-parlamentets president Antonio Tajani.

– Facebook må overfor representantene for 500 millioner europeere klargjøre at persondata ikke blir benyttet for å manipulere demokratiet, tvitrer Tajani.

– Det er nå på tide at vi får nøyaktige opplysninger om denne katastrofale svikten fra en Facebook-representant med tilstrekkelig autoritet, mener formannen i Mediekomiteen i det britiske underhuset, Damian Collins.

Påtalemyndighetene i de amerikanske delstatene Massachusetts og New York har sendt brev til Facebook med krav om at selskapet beskytter brukernes informasjon.

Opprørt

Facebook sier selskapet er opprørt over CAs misbruk av personopplysninger og hevder å ha blitt bedratt.

– Hele selskapet er opprørt over at vi ble bedratt. Vi er forpliktet til å rette oss sterkt etter våre retningslinjer om å beskytte persondata og vil ta alle nødvendige skritt for å sørge for at dette skjer, heter det fra Facebooks hovedkvarter.

Facebook-aksjen har falt over 9 prosent på børsen i USA etter at saken ble rullet opp i helgen.

