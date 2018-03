Britiske myndigheter ber Facebook stanse gransking

utenriks

Sjefen for tilsynet, Elizabeth Denham, sier hun har oppfordret Facebook til ikke å undersøke CAs servere på egen hånd.

Grunnen var bekymring for at Facebooks egen gransking kunne «skade integriteten» til hennes egne undersøkelser.

– Vårt råd til Facebook var å holde seg unna. Og det gikk de med på, sier Denham til den britiske kringkasteren BBC.

Granskingen dreier seg om CAs innhenting av personlige opplysninger om millioner av mennesker via Facebook. Opplysningene ble brukt til å utvikle verktøy for målrettet politisk påvirkning – som angivelig ble brukt til å hjelpe Donald Trump til å bli president i USA.

Avsløringene førte mandag til at Facebook-aksjen stupte nesten 7 prosent. Tirsdag har IT-giganten innkalt sine ansatte til et krisemøte, ifølge nettstedet The Verge.

Vil ransake

Denham forsikrer at hun bruker alle sine juridiske maktmidler i granskingen. Likevel vil det ta tid å få tilgang til CAs servere.

Datatilsynet er nødt til å gå rettens vei for å få en ransakingsordre, og det britiske opposisjonspartiet Labour frykter at CA i mellomtiden vil slette bevis.

Ifølge Denham har tilsynet i flere måneder gransket bruk av politiske data i forbindelse med valgkamper. Anklagene mot Facebook og CA har vært en del av disse undersøkelsene.

Hovedanklagen mot CA er at selskapet innhentet informasjon uten tilstrekkelig samtykke og i strid med Facebooks retningslinjer.

50 millioner profiler

Informasjonen ble samlet inn ved hjelp av appen «thisisyourdigitallife», i utgangspunktet fra 270.000 brukere som hadde gitt samtykke.

I tillegg samlet appen inn opplysninger fra Facebook-vennene til dem som hadde gitt samtykke – og dette skal ha dreid seg om 50 millioner profiler.

Alt dette var i overensstemmelse med Facebooks regler på det aktuelle tidspunktet, ifølge TV-kanalen CNN. Men informasjonen ble solgt videre til CA, noe som var i strid med regelverket.

Facebook ba CA slette opplysningene i 2015, noe selskapet hevder at det gjorde.

Varsleren Chris Wylie, som tidligere jobbet i CA, hevder i stedet at informasjonen ble brukt til å lage psykologiske profiler og algoritmer for å påvirke amerikanske velgere.

Vanlig i reklame

Lignende metoder er vanlige i forbindelse med reklame og markedsføring av produkter på sosiale medier.

Målrettet påvirkning av nettbrukere er imidlertid langt mer kontroversielt når «produktet» er en politisk kandidat som stiller til valg.

– At Facebook ikke ser ut til å skille mellom å selge joggesko og en politisk plattform i et presidentvalg, er et alvorlig problem, sier professor Daniel Kreiss ved University of North Carolina i USA.

Wylie hevder også at CA brukte «falske nyheter» til å påvirke amerikanske velgere uten at de selv forsto at de ble forsøkt påvirket.

– Alle kan gjøre det

Også Forbrukerrådet i Norge er bekymret for denne typen bruk av sosiale medier.

– Det som gjør dette alvorlig, er at alle kan samle data om deg på denne måten. Det er ikke regulert på noen god måte i dag, og vi vet ikke hvor stort omfanget er, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet til Aftenposten.

I Storbritannia blir CA også etterforsket for rollen selskapet angivelig spilte i forkant av brexit-avstemningen i 2016.

I tillegg har selskapets toppsjef Alexander Nix kommet i hardt vær etter å ha blitt filmet med skjult kamera av TV-kanalen Channel 4. På opptaket tilbyr Nix bruk av prostituerte og bestikkelser for å lure politikere inn i situasjoner som senere kan brukes til å presse dem.

Nix hevder opptaket gir et misvisende bilde av hvordan selskapet opererer.

