Valgobservatører: – Russere tvinges til å stemme

To 18-åringer forteller at de stemte fordi læreren deres tvang dem, en 25 år gammel mann sier at hans arbeidsgiver krevde at han stemte og en kvinne måtte ta bilde for å bevise at hun hadde vært i valglokalet, skriver Reuters.

Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som nektes å stille til presidentvalget, har sine egne observatører som forteller hvordan folk systematisk kjøres til valglokalene av sine arbeidsgivere.

– Vi erkjenner ikke dette valget, sier han, ifølge AFP.

Boikotter valget

Navalnyj har gått ut og sagt at han boikotter valget, og råder andre russere til å gjøre det samme.

– På valgdagen vil man vanligvis kanskje ha lyst til å si «jeg avga min stemme», men jeg er faktisk her for å si at jeg ikke stemte, sier han i en Youtube-video søndag.

Han kritiserer samtidig de sju motkandidatene til Putin for å ikke protestere mot valgfusk og andre uregelmessigheter han mener hindrer et rettferdig valg.

Den uavhengige russiske valgobservatøren Golos har registrert til sammen 1.764 uregelmessigheter så langt i det russiske valget, inkludert at observatører blir nektet tilgang.

Den russiske valgkommisjonen har sagt at Russland skal etterforske alle meldinger om valgfusk, uansett hvem de kommer fra. Så langt har de fleste av dem gått ut på at velgere har lagt mer enn én stemmeseddel i valgurnene ved flere valglokaler.

– Høy deltakelse

Klokken 17 lokal tid i Moskva (klokken 15 norsk tid) hadde mer enn 50 prosent av alle stemmeberettigede russere avgitt sin stemme.

Ettersom det er tilnærmet sikkert at Putin vinner valget, er det deltakelsen det er knyttet mest spenning til. Den russiske presidenten har satt som mål å sikre seg 70 prosent oppslutning, og en valgdeltakelse på 70 prosent.

Ved forrige presidentvalg fikk Putin 63,6 prosent oppslutning, mens valgdeltakelsen lå på 65,3 prosent.

– I de fleste regioner er valgdeltakelsen betydelige høyere enn i 2012, sier Nikolaj Bulajev, nestleder i Den russiske valgkommisjonen.

De siste valglokalene stenger søndag klokken 19 norsk tid.

Reell popularitet

Selv Putins potensielt største konkurrent er nektet å stille, og selv om russere angivelig blir presset til å stemme, er det i realiteten Putins enestående posisjon i Russland som vil sikre ham seier i søndagens valg, mener NUPI-forsker Helge Blakkisrud.

– Jeg tror populariteten til Putin er reell. Han har en stilling blant mange russere som en landsfader som står over hverdagspolitikken. Han har gjennomgående høy oppslutning også i meningsmålinger utført av uavhengige meningsmålingsinstitutter, sier forskeren til NTB.

Siden 2011 har Putin strammet inn flere lover og begrenset ytringsfriheten, forsamlingsfriheten og organisasjonsfriheten i Russland, men Blakkisrud tror ikke russiske velgere prioriterer disse rettighetene like høyt som andre behov.

– Når russerne går til valglokalet i dag, er det ikke først og fremst ytringsfriheten eller forsamlingsfriheten de er opptatte av, men bedre levestandard, helsevesen og utdanning, sier han.

