SOHR: Tyrkiske styrker har gått inn i Afrin by - 1.500 kurdiske krigere drept

utenriks

Den syriske eksilgruppen melder at det pågår kamper, og at de tyrkiske og allierte styrker har tatt kontroll over flere nabolag i den kurdiskdominerte byen.

Lørdag ble det meldt at 300.000 av byens innbyggere har flyktet sørover til områder som fortsatt kontrolleres av den syrisk-kurdiske militsgruppen YPG eller styrker som er alliert med det syriske regimet.

Tyrkiskstøttede opprørere sier at de har tatt seg inn i den vestlige og østlige delen av byen, som til nå har vært kontrollert av YPG.

Den tyrkiske offensiven har vart siden januar. Målet er å drive vekk YPG, som har spilt en viktig rolle i kampen mot IS, men som Tyrkia regner som en terrororganisasjon og som anklages for å stå i ledtog med den kurdiske PKK-geriljaen på tyrkisk siden av grensen.

(©NTB)