Russere tvinges til å stemme for å sikre høy valgdeltakelse

Jevgenij Rojzman, ordfører i Russlands fjerde største by, Jekaterinburg, forteller at alle statlige ansatte har fått ordre fra dem «høyere oppe» om å sørge for en valgdeltakelse på minst 60 prosent.

– De bruker alt. Skoler, barnehager og sykehus for å forsikre seg om at det blir en enestående deltakelse, forteller ordføreren.

En lege på det lokale sykehuset forteller AP at hun og hennes kolleger måtte fylle ut et skjema hvor de ble bedt om å oppgi hvor de skulle stemme, i tillegg til navnet på to personer de skulle overbevise om å delta ved valget. Legen ønsker ikke å oppgi navnet sitt i frykt for konsekvenser.

Fordi hun vet at Putin vinner uansett, forteller hun at hun ikke ville ha stemt om hun ikke måtte. Men møter hun ikke opp i valglokalet, risikerer hun å miste jobben, samtidig som det også kan få konsekvenser for sjefen hennes.

I tillegg til Putin stiller sju andre kandidater til presidentvalget. Ingen ses på som en trussel, og det er ventet at Putin blir gjenvalgt med stor margin.

Valget avsluttes søndag kveld, norsk tid.

