Bilbombe rammet Kabul – minst to drept

Ifølge afghanske myndigheter er det snakk om et selvmordsangrep. Taliban meldte kort tid etter at gruppen sto bak angrepet.

Talsmann for innenriksdepartementet, Najib Danish, sier at tre personer ble såret i tillegg til de to som ble drept.

Bilbomben eksploderte lørdag morgen like etter klokka 9 lokal tid, et tidspunkt da mange mennesker var på vei til jobb.

Politioffiseren Jan Agha oppgir at minst tre personer ble drept og fem såret. Han sier også at angrepet var rettet mot en utenlandsk kolonne som passerte da bomben gikk av, men han beskriver det som mislykket.

Angrepet skjedde få dager etter at en amerikansk general framholdt at det å beskytte Kabul, er øverste prioritet for de utenlandske styrkene.

– Kabul er det vi satser mest på nå, å gjøre Kabul sterkere, beskytte innbyggerne i Kabul og det internasjonale samfunnet her, ettersom det har strategisk betydning og er viktig for kampanjen, sa general John Nicholson onsdag.

