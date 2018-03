Minst fire døde etter brukollaps i Florida

utenriks

Det opplyser brannsjef Dave Downey i Miami-Dade. Han sier de ni skadde ble brakt til sykehus «tidlig» i redningsarbeidet. Foreløpig er ikke tilstanden deres kjent.

Tidligere opplyste myndighetene at minst åtte biler ble fanget under de kollapsede brurestene, og at en av personene som ble fraktet til sykehus hadde hjerteinfarkt.

Brannsjefen sier redningsarbeidet vil fortsette utover natten.

– Alle jobber hardt for å sørge for at vi redder alle som kan reddes, opplyser Florida-guvernør Rick Scott.

Han legger til at dersom «noen har gjort noe galt, vil de bli stilt til ansvar».

Nylig installert

En tjenesteperson sier til NBC at det ikke var noen tegn på forhånd til at brua skulle rase sammen.

– Plutselig bare gjorde den det, sier tjenestepersonen.

TV-bildene viser at restene av brua ligger på tvers av motorveien. Den delen av brua som kollapset, ble ifølge CNN installert så sent som lørdag.

Brua skulle ifølge Miami Herald være en snarvei fra Floridas nest største universitet til studentbyen i Sweetwater, der det bor rundt 4.000 studenter. Brua er 53 meter lang, veier 950 tonn, og skulle være helt ferdigstilt i 2019.

– Vi er sjokkert over de tragiske hendelsene som utspiller seg ved gangbrua. Vi deltar i redningsarbeidet og samler inn så mye informasjon som mulig, skriver universitetet på Twitter.

Presidenten følger med

USAs president Donald Trump omtaler kollapsen som hjerteskjærende og tragisk på Twitter, og sier han følger med på situasjonen.

– Mange modige redningsfolk skyndte seg til stedet for å redde liv. Takk for motet. I kveld ber jeg for alle som er rammet, sier han.

