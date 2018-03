Iran, Russland og Tyrkia med nye Syria-samtaler i Astana

utenriks

Møtet finner sted fredag, dagen etter sjuårsmarkeringen for starten på opprøret mot Syrias president Bashar al-Assad.

Den humanitære situasjonen i Damaskus-forstadsområdet Øst-Ghouta er ventet å stå på dagsorden når Mohammad Javad Zarif, Sergej Lavrov og Mevlut Cavusoglu innleder fredagens møte. I forkant av møtet sa Lavrov at «millioner av syrere har øynene festet på Astana».

Møtet skal danne grunnlag for et møte mellom de tre landenes presidenter i Istanbul 4. april. Målet er å meisle ut en fredsplan.

Samtidig som utenriksministrene samlet seg i Astana fredag, meldte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at ti sivile i løpet av natten ble drept i russiske luftangrep i enklaven Øst-Ghouta like utenfor Damaskus. Angrepet fant sted dagen etter at minst 20.000 sivile flyktet via en humanitær korridor som ble åpnet under en pause i torsdagens kamphandlinger.

Ifølge SOHR har det syriske regimet nå sikret seg kontroll over mer enn to tredeler av den opprørskontrollerte enklaven, som består av byer, landsbyer og jordbruksområder øst for hovedstaden.

Over 340.000 mennesker har blitt drept siden Syria-krigen startet i 2011. De siste ukene har verdens øyne vært rettet mot Øst-Ghouta der nærmere 1.260 sivile er blitt drept siden 18. februar, og mot den kurdiske Afrin-enklaven i Nord-Syria som er under beleiring av tyrkiske styrker.

