Boris Johnson peker på Putin som ansvarlig for nervegiftangrepet

Statsminister Theresa May har sagt at det er «svært sannsynlig» at Moskva er ansvarlig for nervegiftangrepet som rammet eksspion Sergej Skripal og hans datter Julia.

Men utenriksminister Boris Johnson går skrittet videre. Han peker direkte på Putin.

– Vi mener det er overveiende sannsynlig at det var hans beslutning å beordre bruken av nervegift på åpen gate i Storbritannia, på Europas gater, for første gang siden andre verdenskrig, sier Johnson fredag.

Dagen i forveien sa utenriksministeren at han mener bevisene er overveldende for at Russland sto bak.

I et raskt tilsvar fra Kreml heter det at Johnsons kommentarer der han skylder på Putin er «sjokkerende» og «utilgivelig».

