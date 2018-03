NATO strever med å holde tritt med den økonomiske veksten 

utenriks

Torsdag la NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fram alliansens årsrapport for 2017.

Der kommer det fram at de allierte brukte i alt 957 milliarder dollar på forsvar i 2017, en økning på 45 milliarder dollar sammenlignet med året i forveien.

Det store spørsmålet er likevel pengebruken i europeiske land.

I fjor sto USA for nærmere 72 prosent av den totale pengebruken, og president Donald Trump har presset europeiske land hardt for å få dem til å ta en større del av regningen.

Prosentmål

NATOs mål er at alle medlemsland skal bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar.

Hos europeiske allierte lå BNP-andelen i snitt på 1,46 prosent i 2017. Det er en økning på 0,02 prosentpoeng fra året i forveien.

Men tallet er samtidig noe nedjustert sammenlignet med tidligere beregninger. Da de første anslagene for 2017 ble offentliggjort i juni i fjor, ble BNP-andelen satt til 1,47 prosent.

Nedjusteringen kommer til tross for at anslaget over pengebruk i kroner og øre har økt.

Sterk økonomisk vekst

Forklaringen er at den økonomiske veksten ble sterkere enn man trodde den skulle bli.

– Det er grunnleggende sett bra at den økonomiske veksten i NATOs medlemsland er større enn tidligere forutsatt. Det betyr at det blir mer penger til alle gode formål, inklusive forsvar. Og det betyr at det blir lettere å plusse på, sier Stoltenberg til NTB.

Han mener den økonomiske veksten bare er en fordel for NATO.

I de nye anslagene er det bare fire land som ligger over 2 prosent: Estland, Hellas, Storbritannia og USA.

Sneglefart

Stoltenberg tror antallet vil øke til åtte land i 2018. Og over halvparten av de allierte har planer om å nå NATOs prosentmål innen 2024.

Han legger likevel ikke skjul på at utviklingen går for langsomt. Fortsetter veksten i samme takt som i dag, vil det ta 27 år å få snittet opp på 2 prosent av BNP hos europeiske allierte.

– Det er en god start, men det er langt igjen. Vi må forvente mer, sier Stoltenberg.

Norge ligger på tiendeplass på NATOs liste. Pengebruken tilsvarte 1,62 prosent av BNP i 2017, men er ventet å falle ned mot 1,5 prosent i løpet av de nærmeste årene.

