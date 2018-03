Amerikansk flyselskap sendte feil hund til Japan

utenriks

Familien hadde med hunden sin, en ti år gammel schæferhund ved navn Irgo, da de reiste fra delstaten Oregon til Kansas i USA, men da de skulle plukke opp hunden fikk de tildelt en grand danois i stedet.

Det viste seg da at Irgo hadde blitt sendt med et fly til Japan, dit grand danoisen egentlig skulle.

Ansatte fra United Airlines i Japan satte Irgo på et fly til Kansas, men det er uklart når han er ventet å ankomme.

Irgos ufrivillige Japan-tur kommer kort tid etter at United Airlines innrømte at en hund døde på en av deres flyginger, etter at kabinpersonalet tvang hunden til å sitte i bagasjehyllen på en reise mellom Houston og New York.

(©NTB)