Dødt løp i symbolsk viktig valg i USA

Ifølge CNN hadde Lamb 49,8 prosent av stemmene og Saccone 49,6 prosent da 99 prosent var talt opp. Færre enn 600 stemmer skilte de to kandidatene rundt midnatt lokal tid.

Dermed er det ennå for tidlig å kåre en vinner i suppleringsvalget vest i Pennsylvania, og valgpersonellet har gått over til å telle de over 1.000 forhåndsstemmene.

Lamb har imidlertid allerede erklært seg som vinner. I en tale like etter midnatt lokal tid sa han at velgerne har gitt ham i oppdrag «å gjøre jobben vår» i Washington.

– Oppdraget er akseptert, erklærte han.

Saccone sa i en tale til sine tilhengere tirsdag at ingen ting er avgjort ennå.

– Dette er ikke over ennå. Vi skal kjempe hele veien og gir ikke opp, sa Saccone.

Valget er av stor symbolsk betydning ettersom Donald Trump vant med over 20 prosentpoeng i valgdistriktet under presidentvalget. Dersom demokraten Lamb vinner denne gang, vil det være skudd for baugen for presidenten og et tydelig tegn på at han har mistet oppslutning.

