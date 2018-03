Trump vil ha CIA-sjefen som utenriksminister

utenriks

På Twitter skriver den amerikanske presidenten at Pompeo kommer til å gjøre en fantastisk jobb som utenriksminister.

Tillerson fikk beskjed om å trekke seg fredag, ifølge Washington Post. Utenriksministeren måtte dermed komme seg hjem fra en reise i Afrika tidligere enn planlagt.

Bare noen timer etter at han var tilbake, ble skiftet av utenriksminister offentliggjort tirsdag.

– Vi var uenige om ting, forklarer Trump, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Tillerson vil bli mye lykkeligere nå, legger han til.

Nord-Korea

Gina Hapsel, nestleder i CIA, antas å overta etter Pompeo. Hun blir i så fall den første kvinnelige sjefen for etterretningsorganisasjonen.

Både Hapsel og Pompeo må godkjennes av Kongressen. Men siden Pompeo allerede er godkjent til stillingen som CIA-sjef, er det svært lite sannsynlig at han får tomlene ned.

Skiftet av utenriksminister skjer i forkant av mulige samtaler mellom Trump og Nord-Koreas diktator Kim Jong-un. I tillegg har Trumps nye ståltoll økt risikoen for handelskonflikter med en rekke ulike land.

Den amerikanske regjeringen skal også i gang med flere runder med handelssamtaler.

– Mer Trump

Hvis Pompeo ikke stanses av Kongressen, får Trump en utenriksminister som trolig vil ligge nærmere ham selv politisk.

– Nå vil vi få mer Trump også i praktisk politikk, ikke bare på Twitter, sier USA-ekspert og seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til NTB.

– Mange har jo ment at det ikke er så farlig at vi har en president i USA som bryter med landets tradisjonelle måte å forholde seg til verden på, så lenge han har hatt folk i administrasjonen som har vært en slags garantist for at Trump blir holdt styr på. Når disse støtdemperne forsvinner og erstattes med folk som åpenbart er mer på linje med presidenten, så kan det få konsekvenser for USAs allierte, legger han til.

Mens Tillerson har prøvd å overtale Trump til å godta atomavtalen med Iran, har Pompeo tatt til orde for å skrote avtalen. Han har lenge vært tilhenger av en hard linje overfor det iranske prestestyret.

Uttalelser etter terrorangrepet i Boston i 2013 gjorde at den daværende kongressrepresentanten Pompeo ble anklaget for å spre islamhat, ifølge BBC.

Tidligere har Pompeo også forsvart USAs bruk av torturmetoden waterboarding mot terrormistenkte fanger.

Siste mann ut

Tillerson er den siste i en lang rekke Trump-medarbeidere som har vært nødt til å trekke seg eller blitt sparket. Blant dem er sjefstrateg Steve Bannon, nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, stabssjef Reince Priebus og FBI-sjef James Comey.

Det har lenge gått rykter om et anstrengt forhold mellom Trump og Tillerson, som tidligere var toppsjef for oljegiganten Exxon Mobile. I fjor høst meldte TV-kanalen NBC at Tillerson hadde kalt Trump en idiot – noe utenriksministeren selv aldri direkte benektet.

Ifølge Washington Post mener Trump at Tillersons tenkemåte har vært «too establishment» – for tett knyttet opp mot USAs tradisjonelle eliter.

Nord-Amerika-professor Dag Blanck sier til det svenske nyhetsbyrået TT at skiftet av utenriksminister «har ligget i lufta en stund».