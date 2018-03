Tillerson kritiserte Russland da han tok farvel 

utenriks

– Russland må overveie grundig hvordan landet best handler i tråd med interessene til det russiske folk og for verden i bredere forstand. Å fortsette på denne kursen vil føre til økt isolasjon, sa Tillerson da han holdt sin siste pressekonferanse som utenriksminister tirsdag.

Samtidig nevnte han Korea-konflikten og fastslo at USAs press mot Nord-Korea virket på en slik måte at det overgikk nesten alles forventninger.

Få timer tidligere hadde han fått sparken, men Tillerson kom ikke med noen stikk til president Donald Trump, men framholdt i stedet at det er viktig med en smidig overgang til den neste utenriksministeren.

Han opplyste også at han samme dag ville delegere alle sine oppgaver til viseutenriksminister John Sullivan. Men han blir likevel værende i departementet inntil embetsperioden er over 31. mars for å sørge for en god overlevering.

Sullivan kommer dermed til å lede departementet fram til Kongressen har godkjent Mike Pompeo som ny utenriksminister. Det er ikke ventet at Pompeo, som nå er CIA-sjef, vil få problemer med å bli godkjent.

– Stolt

– Jeg er stolt av den tiden jeg har vært med på å tjene mitt land, sa Tillerson, som også roste staben sin og ba de ansatte i departementet om å fortsette å være fokusert på arbeidet.

Også statssekretær i utenriksdepartementet, Steve Goldstein, fikk tirsdag sparken etter at han uttalte at Tillerson først fikk vite at han hadde fått sparken i en Twitter-melding fra president Donald Trump.

– Tillerson er imidlertid takknemlig for å ha fått stå i allmennhetens tjeneste, sa Goldstein.

Kort tid etter hadde også han fått sparken.

Mange konflikter

Tillerson har havnet på kollisjonskurs med Trump i en rekke spørsmål, og Trump har begrunnet avskjedigelsen med dårlig kjemi.

– Vi tenkte ikke helt på samme måte, sier presidenten på en pressekonferanse som ble holdt på kort varsel.

Blant sakene de to har vært uenige i, er den internasjonale avtalen om Irans atomprogram. Mens Trump mener avtalen er forferdelig, har Tillerson jobbet for å bevare den. Pompeo er i likhet med Trump sterkt kritisk til avtalen.

Høyt plasserte kilder i Det hvite hus sier at Trump også ønsket å få på plass en ny utenriksminister før han skal møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

Mange har ment at Tillerson har hatt en dempende effekt på Trump, og de to har også vært uenige om klimaavtalen, som Trump har besluttet at USA skal trekke seg fra.

Den tidligere Exxon Mobil-sjefen hadde ingen politisk erfaring da han tok jobben som utenriksminister, men som toppsjef i oljebransjen har han tidligere samarbeidet tett med stater som Saudi-Arabia, Qatar og De forente arabiske emirater.

(©NTB)