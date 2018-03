Russland kaller Storbritannias ambassadør inn på teppet i Skripal-saken

utenriks

Utenriksminister Sergej Lavrovs talskvinne Maria Zakharova sier at ambassadør Laurie Bristow er blitt innkalt av russisk UD, men oppgir ingen flere opplysninger.

Mandag varslet Storbritannias statsminister Theresa May at hun kaller den russiske ambassadøren til Storbritannia inn på teppet for å svare på hvordan det har seg at nervegiften novitsjok er blitt brukt mot Sergej Skripal og datteren Julia Skripal.

Nervegiften er produsert i Russland til militær bruk og ble sin tid utviklet i Sovjetunionen på slutten av den kalde krigen.

