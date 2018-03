Corker overrasket over sparkingen av Tillerson

utenriks

Corker erkjenner at det har vært et spent forhold mellom Tillerson og president Donald Trump.

– Men det virket som de hadde lært seg å samarbeide litt bedre, sier Corker.

Han har markert seg som en av Trumps skarpeste republikanske kritikere i Kongressen. I fjor hevdet Corker at Tillerson, forsvarsminister Jim Mattis og Det hvite hus' stabssjef John Kelly sørget for at USA unngikk «kaos».

Trump ønsker seg CIA-sjef Mike Pompeo som ny utenriksminister, men han må først godkjennes av Senatet. Corker sier han ikke vet så mye om Pompeo.

(©NTB)