USAs FN-ambassadør Nikki Haley sa mandag at resolusjonen om en våpenhvile som Sikkerhetsrådet vedtok for to uker siden, har mislyktes og at det syriske regimet med støtte fra Russland har trappet opp offensiven i Øst-Ghouta.

– Vi har utarbeidet et utkast til en ny våpenhvile-resolusjon som ikke gir rom for noen form for unndragelse, sa Haley.

