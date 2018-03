Tyrkia varsler snarlig erobring av Afrin

utenriks

– Vi har ryddet et område på 1.102 kvadratkilometer for terrorister i Afrin. Vi kommer snart til å nå fram til byen og rydde den på samme måte, sier talsmannen mandag.

Det tyrkiske militæret innledet 20. januar en offensiv mot YPG-militsen i den kurdiskkontrollerte enklaven Afrin i Nord-Syria og byen med samme navn.

Mandag opplyste eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) at flere hundre sivile flyktet fra byen Afrin for å komme unna de tyrkiske styrkene.

– Over 2.000 sivile fra Afrin har de siste dagene ankommet Nubul-området, som kontrolleres av syriske regimestyrker, etter å ha flyktet fra enklaven, melder SOHR.

Tyrkia ser på den kurdiske YPG-militsen som PKK-geriljaens syriske avlegger og har satt begge grupper på sin liste over terroristorganisasjoner.

Ledelsen i Ankara mener derfor å være i sin fulle rett til å fortsette angrepene mot den kurdiskkontrollerte enklaven.

