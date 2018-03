Santos hyller fredelig valgdag i Colombia 

utenriks

Valglokalene åpnet klokka 12.00 norsk tid i det colombianske valget på nasjonalforsamling, og skulle ifølge AFP etter planen stenge klokken 22.00. Når resultatene kommer er foreløpig ikke avklart.

President Juan Manuel Santos, som går av etter presidentvalget 27. mai, har uttrykt glede over at valget har gått fredelig for seg.

– Vi kan med stolthet si at det er landets fredeligste valg i nyere tid, sa president Santos etter å ha brukt sin stemmerett.

Tidligere på dagen forklarte Santos følgende om situasjonen landet er i:

– Dette valget er det første valget på et halvt århundre der vi kan stemme i fred, med den tidligere geriljagruppa FARC som et politisk parti.

Sterk høyreside

FARC har grunnet fredsavtalen fra 2016 krav på minst ti av de 268 setene i Colombias nasjonalforsamling.

Meningsmålingene før valget tyder ikke på at FARCs nydannede politiske parti, Fuerza Alternativa Revulicionaria del Comun (også forkortet til FARC), vil vinne ytterligere seter.

FARCs motstandere på høyresiden spås på sin side å få flertall i nasjonalforsamlingen.

Trakk presidentkandidat

Tidligere denne uka trakk også den forhenværende FARC-lederen Rodrigo Londoño sitt kandidatur som presidentkandidat etter et hjerteinfarkt.

Colombia skal velge sin president den 27. mai, og det høyreorienterte partiet Centro Democráticos Ivan Duque anses som favoritt foran sosialisten Gustavo Petro. Duques parti var imot fredsavtalen med FARC tilbake i 2016.

Den innebar at geriljaen avvæpnet sine styrker på 7000 mann. Siden den gang har FARC innrømt en rekke krigsforbrytelser, noe som har skapt mye sinne, særlig på høyresiden av colombiansk politikk.

Kan blokkere avtalepunkter

Fløyen ønsker å endre på fredsavtalen med FARC.

Ifølge Frederic Masse, en forsker på fred og konflikt ved Externado-universitetet, kan en høyreregjering blokkere de delene av avtalen som ennå ikke er implementert.

– Det ville i praksis gjort avtalen ineffektiv. Det ville vært mer skadelig for avtalen enn å reforhandle den, sier Masse.

