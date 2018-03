Kim lover å ikke vekke Moon med raketter

utenriks

– Jeg har bestemt meg i dag, og president Moons nattesøvn skal ikke lenger bli forstyrret av alarmer på morgenkvisten, har Kim Jong-un sagt, ifølge en representant for den sørkoreanske regjeringen.

Nord-Korea gjennomførte i fjor 20 missiltester, hvorav et stort flertall fant sted tidlig på morgenen. Nå lover Kim å slutte med disse oppskytningene.

Løftet skal ha blitt gitt under et fire timer langt møte med en sørkoreansk delegasjon i Pyongyang mandag. Der ble det avtalt et møte mellom de to statslederne i april.

Samtidig uttrykte Kim Jong-un et ønske om å treffe USAs president Donald Trump, og han åpnet også for å diskutere sitt lands atomvåpenprogram.

Trump har nå takket ja til et møte med Kim innen utgangen av mai, noe som er blitt tatt godt imot av Sør-Koreas president Moon Jae-in.

– Hvis president Trump og leder Kim møtes etter det koreanske toppmøtet, vil en fullstendig atomnedrustning på Koreahalvøya virkelig være på rett spor, sier Moon, som denne uken takket ja til å ha en åpen direktelinje for samtaler med Kim Jong-un.

