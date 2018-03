Tyrkiske styrker erobret strategisk by fra kurderne i Syria

utenriks

Afrin-enklaven var inntil nylig kontrollert av den kurdiske YPG-militsen, men kom under angrep fra tyrkiske styrker i januar.

Den tyrkiske offensiven har gått sakte, men med erobringen av Jandairis kan veien ligge åpen til Afrin, den største byen i enklaven, tror eksperter.

– De tyrkisk-ledede operasjonene går sakte, men sikkert framover, sier Aron Lund i tankesmia The Century Foundation. Han kaller erobringen av Jandairis et viktig steg for Tyrkia.

Elizabeth Teoman ved Institute for the Study of War (ISW) kaller erobringen av Jandairis «en milepæl» i den tyrkiske offensiven for å nå byen Afrin.

– Operasjonen ser nå ut til å gå slik Tyrkia ønsker, sier hun.

En AFP-journalist i Jandairis rapporterte torsdag om drepte YPG-soldater i gatene, i en by som ellers så folketom ut.

Over bygningen der YPG hadde sitt hovedkvarter, vaiet flagget til den Tyrkia-støttede opprørsgruppen Faylaq al-Sham, rapporterte journalisten.

Tyrkias militære framgang i Afrin-enklaven har imidlertid kostet landet dyrt. Minst 42 tyrkiske regjeringssoldater er drept, og det er uklart hvor mange tyrkiskstøttede opprørere og sivile som har måttet bøte med livet.

Tyrkia hevder på sin side å ha nøytralisert over 3.000 «terrorister» under militæroffensiven, betegnelsen de benytter om kurdiske militssoldater.

