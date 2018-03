Trump trosser advarsler og innfører toll på stål og aluminium

utenriks

Omgitt av amerikanske stålarbeidere undertegnet Trump torsdag ordren som gjør at USA om 15 dager innfører toll på stål og aluminium.

– Det dreier seg ikke om et valg, det er helt nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump.

For stål blir tollsatsen 25 prosent, mens den blir 10 prosent for aluminium.

Tidligere torsdag forsvarte Trump beslutningen, som er møtt med kritikk og advarsler fra en rekke av USAs største handelspartnere.

Beskytte arbeidere

– Vi kommer til å beskytte amerikanske arbeidere, slik jeg lovet i valgkampen, sa han under et regjeringsmøte.

Presidenten åpner imidlertid for å gjøre unntak fra de nye tollsatsene, blant annet for Mexico og Canada dersom USA får det som de vil i forhandlingene om en ny NAFTA-avtale.

– Jeg har følelsen av at vi kommer fram til enighet om NAFTA, sier Trump.

– Jeg har sagt det lenge. Inngå en avtale med oss, ellers avslutter vi. Dersom vi blir enige, blir det ikke toll verken for Canada eller Mexico, sier han.

Også Australia kan slippe den nye tollen, antydet Trump i et regjeringsmøte tidligere torsdag. Fra Det hvite hus forsikres det også om at alle andre handelspartnere kan forhandle om unntak.

Hånd i hånd

Tyskland har Trump derimot et mer anstrengt forhold til. Ifølge ham bidrar tyskerne for lite til NATO, noe som kan få følger for samhandelen med USA.

– Vi ser på handel, og vi ser på militæret, og til en viss grad så går de hånd i hånd, sa han.

I Washington har det pågått intens lobbyvirksomhet for å dempe konsekvensene av den nye tollen. Motstanden strekker seg langt inn i Trumps eget parti og 107 republikanere i Representantenes hus ba ham torsdag om å revurdere beslutningen.

Trumps fremste økonomiske topprådgiver, Gary Cohn, forsøkte også å få Trump til å ombestemme seg og valgte å gå av da han ikke lyktes.

Kraftige advarsler

EU truer med å slå hardt tilbake og har lagt fram en lang liste over amerikanske varer som kan bli ilagt toll i Europa som følge av Trumps beslutning.

Listen inneholder blant annet motorsykler, yachter, T-skjorter, jeans, sminke, sigaretter, appelsinjus, tranebær, bourbon og peanøttsmør.

– EU er en nær alliert av USA og vi mener fortsatt at vi bør unntas fra disse tiltakene, tvitret EUs handelskommissær Cecilia Malmström rett etter Trumps undertegning.

Kina har også varslet mottiltak og advarer på det sterkeste USA mot å starte det de kaller en handelskrig.

– Å velge en handelskrig er helt klart feil vei å gå, til sjuende og sist er det kun deg selv du skader, sa utenriksminister Wang Yi torsdag.

Norge har ikke forberedt mottiltak, men utenriksminister Ine Eriksen Søreide har lovet å analysere situasjonen nøye og følge opp på en «hensiktsmessig måte» hvis nye tollbarrierer settes opp.

(©NTB)