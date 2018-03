Madsen gjorde nettsøk om tortur og halshogging

utenriks

Teknikere har funnet at Madsen søkte etter temaer som tortur, halshogging og lignende. De fant også en sju sider lang tekst på engelsk der temaet er mishandling av kvinner, inkludert seksuell mishandling. Madsen nektet å utlevere datamaskinen fordi han hevdet den inneholdt forretningshemmeligheter, men en domstol avgjorde at politiet skulle få tilgang til den.

Påtalemyndigheten mener Madsen hadde planlagt drapet på journalisten Kim Wall om bord på ubåten. Madsen skal etter planen starte sin forklaring for retten senere torsdag. Han avviser å ha drept 30-åringen, og har tidligere hevdet hun ble utsatt for en ulykke. Først hevdet han at Wall fikk et slag i hodet, deretter at hun døde av kullosforgiftning.

Aktor Jakob Buch-Jepsen opplyste til retten at de tekniske undersøkelsen viser at denne forklaringen ikke holder. Dersom det hadde skjedd, ville det vært en rask oppvarming inne i ubåten, og det var ikke tilfellet.

