Vinterstorm gir innstilte flyavganger i USA 

Alle de store flyplassene kuttet virksomheten drastisk. Ved John F. Kennedy ble 520 inn- og utgående flygninger innstilt. For Newark i New Jersey var tallet midt på dagen 650 innstillinger og innenriksflyplassen La Guardia hadde 600 innstilte avganger.

Flytrafikkmyndighetene som har kontrollen med de tre flyplassene i New York-området, forsikret at de hadde lagre av campingsenger, ulltepper, bleier og babymat. Under en snøstorm i januar var manglene mange og kritikken krass.

Værmeldingstjenesten spådde 20–33 centimeter i løpet av onsdag, men temperaturene holdt seg over null, og snøen ville fort bli enorme mengder slaps og vann i gatene.

