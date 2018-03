Moon demper forventningene etter nordkoreansk utspill

utenriks

– Vi står ved et viktig veiskille i vårt forsøk på å få i stand fred og å gjøre Korea-halvøya atomvåpenfri. Jeg mener det fortsatt er for tidlig å være optimistisk fordi vi er bare i startgropen, sa Moon til sørkoreanske partiledere onsdag.

Tirsdag meldte hans egne utsendinger at Nord-Koreas leder Kim Jong-un har tilbudt seg å holde samtaler med USA samtidig som han åpnet for å innstille landets omstridte atom- og rakettester. Kim har også lovet at Nord-Korea verken skal bruke konvensjonelle eller kjernefysiske våpen mot Sør-Korea. Kim og Moon skal møtes på et toppmøte i slutten av april.

Den sørkoreanske delegasjonen kom med opplysningene etter et to dagers besøk i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang.

Kina ønsker utviklingen velkommen og håper framstøtet vil bære frukter. Japan er mer tilbakeholdent og vil fortsatt opprettholde presset mot Nord-Korea. USAs president Donald Trump mener det er presset fra sanksjonene som nå har ført til et mulig gjennombrudd. Trump sa tirsdag at han tror Nord-Korea er oppriktige når Pyongyang antyder vilje til å forhandle.

De første tegnene på dialog mellom Nord- og Sør-Korea kom under OL i Sør-Korea der delegater mellom de to landene møttes. Pave Frans uttalte i sin ukentlige tale onsdag morgen at dette viser at sport er viktig som del av fredsarbeid.

