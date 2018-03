Trump tok imot Löfven i Det hvite hus

utenriks

– Jeg var en av de første som sa det. Jeg fikk en del problemer da, men det er greit, for jeg fikk rett. Jeg vet dere har det problemet, men jeg tror det sakte kommer til å forsvinne. Forhåpentligvis fort, sa Trump på pressekonferansen etter et timelangt møte med Sveriges statsminister.

Löfven svarte at Sverige har et problem, men ikke av den størrelsen som Trump sikter til, og sa at regjeringen jobber for å rette opp i problemene.

Sverige fikk skryt

Med et bestemt håndtrykk ønsket Trump Löfven velkommen til møtet i Det hvite hus, der det på forhånd var ventet at handel, forsvar og terror ville stå på agendaen.

– Sverige er et fantastisk land og en fantastisk alliert, sa president Donald Trump da han tok imot Löfven.

Også etter møtet var det skryt å hente for Sveriges Löfven.

– Forholdet har aldri vært bedre, sa Trump.

Holder fast ved høyere tollsatser

Trump svarte også på spørsmål om utspillet han kom med i forrige uke, om å innføre høye tollsatser på import av stål og aluminium for å beskytte amerikansk industri.

Han sa han mener EU har behandlet USA urettferdig og røft, og sier han fortsatt har planer om høyere tollsatser.

– Svensk økonomi bygger på samarbeid, konkurranse og frihandel, sa Löfven.

Han beskrev USA som Sveriges største utenlandske arbeidsgiver, og understreket hvor viktig handelen med stormakten er.

– Vi er en av de største investorene per capita i USA. Direkte eller indirekte så står vi for en million jobber i USA, og da tar jeg også med viktige forretningsledere som skaper disse jobbene, sa den svenske statsministeren.

Nord-Korea

Under pressekonferansen før møtet var det imidlertid Nord-Koreas forhandlingsutspill som opptok journalistene.

– Forhåpentligvis har vi gått inn på en positiv, vakker vei. Vi er klare for den veien som kommer. Det hadde vært en fantastisk sak for verden, sa Trump.

Et spørsmål om han vil be Sverige om hjelp til å mekle i striden med Nord-Korea, besvarte han ved å skryte av svenskene.

– Sverige kommer alltid til å være hjelpsomme. De har vært hjelpsomme tidligere og de var nylig veldig hjelpsomme i en annen sak, sa Trump, uten å si hvilken sak han hadde i tankene.

– Det er en bra venn og en kompetent venn, la Trump til.

