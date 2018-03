SOHR: Regimet har tatt en tredel av Øst-Ghouta

utenriks

– Regimets styrker har nå kontroll på 33 prosent, eller en tredel, av beleirede Øst-Ghouta. Regimets styrker fortsetter framrykkingen i høyt tempo fordi den så langt i stor grad har funnet sted i landbruksområder, sier Rami Abdulrahman, leder for den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ifølge SOHR, som får sin informasjon fra et kildenettverk på bakken, sto regimets styrker og deres allierte mandag formiddag om lag 2 kilometer sørøst for Douma, den største byen i Øst-Ghouta.

President Bashar al-Assad slo søndag fast at hans styrker og deres allierte skal fortsette offensiven inntil regimet har kontroll over hele Øst-Ghouta. Enklaven består av flere byer, en rekke landsbyer og jordbruksområder like øst for hovedstaden Damaskus.

Øst-Ghouta har siden 2012 vært kontrollert av opprørere og beleiret av regimestyrker.

Etter at regimet intensiverte kampene mot enklaven 18. februar skal over 700 sivile ha blitt drept.

(©NTB)