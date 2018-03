Merkel unngår regjeringskrise 

utenriks

Tyskland har vært uten ny regjering i drøyt fem måneder etter valget i september i fjor. Det er det lengste landet har vært uten regjering noensinne.

Søndag ble det klart at 66 prosent av SPDs drøyt 460.000 medlemmer støtter koalisjonsavtalen som ble klar i februar etter knallharde forhandlinger med Angela Merkels kristendemokrater i CDU, og CSU.

–Dette var en ekstremt viktig demokratisk beslutning for landet vårt, sier fungerende partileder Olaf Scholz under en pressekonferanse i Berlin.

Videre opplyser han at SPD skal utpeke seks navn – tre kvinner og tre menn – til å lede departementene partiet har fått ansvaret for gjennom koalisjonsavtalen.

Splittet

På forhånd var det knyttet en del spenning til uravstemningen i SPD, ettersom det har vært sterk motstand mot koalisjonen internt i partiet.

Den 28-årige studenten og ungdomspartilederen Kevin Kühnert ledet nei-opprøret, og reiste rundt om i hele Tyskland for å overbevise partifellene om at SPD ikke ville være tjent med å gå inn i en ny storkoalisjon.

Kühnert sier søndag at han er skuffet over partifellene sine, men roser samtidig nei-kampanjen de siste ukene.

– Kritikken mot #Groko (Storkoalisjonen) består. SPD må være mer som de har vært de siste ukene, og mindre som de har vært de siste årene, skriver han på Twitter.

Rammet på meningsmålingene

I åtte av de tolv siste årene har SPD hatt regjeringsmakten sammen med kristendemokratene til Merkel. Det har betydd smertefulle kompromisser som har kostet partiet mange velgere. I valget i september endte oppslutningen på 20,5 prosent, noe som er det dårligste resultatet i etterkrigstiden.

Meningsmålingene den siste tiden tyder imidlertid på at splittelsen i partiet har vært enda mer skadelig for SPDs oppslutning. På de seneste får partiet kun 17 prosent.

Også CDU og CSU gikk tilbake i høstens valg.

Regjeringsdiskusjoner

At SPD stemte ja betyr at Tysklands mektige statsminister kan gå i gang danne sin fjerde regjering. Senere søndag møtes hun og resten CDU-ledelsen for å diskutere utfallet av SPDs uravstemning.

Regjeringskonstellasjonen er ikke klar ennå, men det ventes at Merkel igjen blir utpekt som statsminister og presenterer sin nye regjering når nasjonalforsamlingen møtes igjen 14. mars.

Av koalisjonsavtalen går det fram at Tyskland de fire neste årene skal bruke 46 milliarder euro på å øke pensjonsutbetalinger, sørge for boligbygging, forbedre internettforbindelsen i utkantområder, og på å forbedre skolevesenet.

Samtidig skal det også gjennomføres skattekutt, og innføres begrensninger på midlertidige ansettelser.

(©NTB)