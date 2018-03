SOHR: Syriske styrker kontrollerer 10 prosent av Øst-Ghouta

utenriks

Det pågikk harde kamper i Øst-Ghouta lørdag, mellom regimestyrkene til president Bashar al-Assad og opprørsgruppene som kontrollerer det meste av enklaven.

Lørdag kveld hadde regimestyrkene tatt kontroll over et område i det sørøstre hjørnet av enklaven, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Regimestyrkene innledet en bakkeoffensiv mot Øst-Ghouta torsdag, etter et om lag to uker med intense luftangrep. Over 640 sivile, deriblant flere enn 150 barn, er drept siden 18. februar.

Men de om lag 400.000 innbyggerne i enklaven, som er et av de siste gjenværende områdene under opprørernes kontroll, har vært beleiret av Assad-regimet siden 2013.

Beleiringen har ført til prekær mangel på mat, medisiner og andre livsnødvendige forsyninger for den krigsherjede sivilbefolkningen.

