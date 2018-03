Britiske meteorologer advarer mot ekstremvær

utenriks

Over 700 skoler holdt stengt bare i Wales torsdag, og hundrevis av skoler i England ga også elevene beskjed om å holde seg hjemme.

Snøvær skaper også store vansker for flytrafikken. Flyplassen i Glasgow i Skottland vil ifølge BBC holde stengt til klokka 15 lokal tid torsdag, og over 200 passasjerer tilbrakte natten under ulltepper de fikk utdelt i terminalbygningen.

Flyplassen i Edinburgh holdt også stengt i morgentimene, og Heathrow utenfor London meldte om forsinkelser og innstilte avganger.

Jernbanetrafikken er også hardt rammet av uværet, og det ble i morgentimene torsdag meldt om store forsinkelser og innstillinger.

Britiske meteorologer advarer samtidig mot ekstremværet Emma som nærmer seg, og frykter at det kan få alvorlige og livstruende følger når den kraftige vinden møter «Beast from the East», kaldfronten som i Norge omtales som sibirkulde.

Over 300 bilister tilbrakte natt til torsdag natten i bilene sine på en motorvei i Skottland, der trafikken har stått bom stille i 17 timer som følge av snømengdene.

I Lincolnshire i England er militære mannskaper satt inn for å hjelpe strandede bilister, og bønder på traktor bisto også i arbeidet med å rydde vei.

