Trumps kommunikasjonssjef går av 

utenriks

– Hope er fantastisk og har gjort et fantastisk arbeid de siste tre årene, skriver Trump i en uttalelse i forbindelse med at Hicks planlegger å trekke seg.

–Det finnes ingen ord som kan uttrykke min takknemlighet overfor president Trump, skriver Hicks i en egen uttalelse.

Pressesjef i Det hvite hus, Sarah Huckabee Sanders, sier det foreløpig ikke er fastsatt når Hicks forlater jobben. Hun benekter samtidig at dette har noen som helst sammenheng med at Hicks natt til onsdag var i en lukket høring i etterretningskomiteen i Representantenes hus.

28-årige Hicks har lenge vært en av Donald Trumps nære medarbeidere og regnes for å være en av de viktigste personene i presidentens indre sirkel.

Hun ble intervjuet i ni timer av etterretningskomiteen i Representantenes hus natt til onsdag. Komiteen står for en av granskingene av mulig kontakt mellom Trumps folk og Russland. Under høringen erkjente hun ilølge AP at hun ved enkelte tilfeller har fortalt «hvite løgner» for Trump, men benektet å ha løyet om noe som er relevant for Russland-etterforskningen.

Hicks er den fjerde kommunikasjonsdirektøren i Det hvite hus siden Donald Trump tiltrådte som president. Hennes forgjenger Anthony Scaramucci hadde stillingen i under to uker før han fikk sparken etter å ha skjelt ut to av Trumps daværende rådgivere.