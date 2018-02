Lavrov: Syriske opprørere må handle for å sikre våpenhvilen

utenriks

Opprørerne i enklaven Øst-Ghouta nær Damaskus er ansvarlig for å sikre at «den humanitære pausen» i området gir sivile et pusterom, uttalte den russiske utenriksministeren i et innlegg under FNs menneskerettsråds vårsesjon i Genève onsdag formiddag.

– Russland, sammen med den russiske regjeringen, har allerede kunngjort etableringen av humanitære korridorer i Øst-Ghouta. Nå er det opprørerne og deres støttespillere som må handle, militante som har forskanset seg der og som fortsetter å beskyte Damaskus, og som hindrer levering av nødhjelp og evakuering av dem som ønsker å forlate Øst-Ghouta, sa Lavrov.

(©NTB)