Guterres krever øyeblikkelig våpenhvile i Syria

utenriks

Guterres gleder seg over at FNs sikkerhetsråd lørdag enstemmig vedtok en resolusjon med krav om 30 dagers våpenhvile i Syria, men konstaterer at kamphandlingene fortsetter.

– En slik resolusjon gir bare mening dersom den på effektivt vis blir realisert, sa Guterres da han mandag åpnet årets hovedsesjon i FNs menneskerettsråd i Genève.

– Jeg forventer at resolusjonen straks blir implementert, sa Guterres, som understreker behovet for å bringe inn nødhjelp og evakuere syke og sårede fra det beleirede området.

