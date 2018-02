FN-ansatte streiker etter «urettferdige lønnskutt»

utenriks

Ansatte i FNs hovedkvarter Genève er sinte for at lønningene blir kuttet med 3,5 prosent, noe som øker ytterligere til 5 prosent innen juni. Nå går de ansatte drastisk til verks for å demonstrere sin frustrasjon.

– Vi har forsøkt andre former for protester tidligere, til ingen nytte. De har ikke gitt oss noe annet valg, sier Ian Richards som er leder for de FN-ansattes fagforening i Genève.

Det er uklart hvor mange av de om lag 9.500 ansatte som vil delta i tirsdagens protest eller hvilken innvirkning streiken vil få.

Halvdagsstreiken finner sted under det som kanskje er årets travleste uke i FNs hovedkvarter, hvor om lag 100 toppledere, ministre og representanter fra hele verden besøker Genève for å delta på de årlige hovedmøtene til FNs menneskerettighets- og nedrustningsorganer.

– De ansatte må være oppmerksom på at handlinger som forstyrrer organisasjonens offisielle virksomhet, kan anses å være i strid med personalforpliktelsene, sier Alessandra Vellucci, talskvinne for FN i Genève, til AFP.

Hun understreker samtidig at FN i Genève innser at de ansatte er misfornøyd med lønnskuttene.

Noe av bakgrunnen er at USA siden FN-kritiker Donald Trump ble innsatt som president i fjor, har krevd betydelige nedskjæringer og budsjettkutt i mange FN-organisasjoner.

