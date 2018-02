FNs sikkerhetsråd vedtok enstemmig resolusjon om Syria

utenriks

Etter flere dagers tautrekking krever Sikkerhetsrådet dermed at det iverksettes en 30 dager lang humanitær våpenhvile i Øst-Ghouta så snart som mulig.

Resolusjonen, som ble lagt fram av Sverige og Kuwait, har vært gjenstand for intense forhandlinger. Flere ganger de siste dagene er avstemningen blitt utsatt.

Russland var i utgangspunktet imot å stemme for en resolusjon som gikk imot Syrias president Bashar al-Assad, men ga seg til slutt etter flere endringer i utkastet.

Krav innfridd

Blant annet droppet Sverige og Kuwait kravet om at en våpenhvile måtte innledes innen 72 timer. Russland fikk også gjennom at våpenhvilen ikke skal gjelde IS eller al-Qaida.

Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia hadde gjentatte ganger insistert på at en øyeblikkelig våpenhvile var urealistisk.

Russland har også krevd at opprørerne skal respektere våpenhvilen. De har nektet å gi seg og har fortsatt å skyte raketter mot Damaskus, der 25 sivile er drept på halvannen uke.

Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog, sa under debatten at FNs lastebiler står klar til å kjøre inn i Øst-Ghouta med humanitær hjelp, og for å evakuere syke og sårede.

500 drept på en uke

Over 500 mennesker, inkludert 127 barn, er drept og rundt 2.400 såret i løpet av sju dager med intense flyangrep mot Øst-Ghouta er 400.000 mennesker har vært beleiret i flere år. FNs generalsekretær António Guterres har kalt situasjonen helvete på jord.

Så sent som lørdag, mens resolusjonsutkastet ennå ble drøftet i New York, ble minst 32 mennesker drept og flere titall såret i nye bølger med flyangrep mot forstaden til Damaskus der opprørerne fortsatt holder stand, ifølge eksilgruppa SOHR.

Lørdagens bombing startet straks etter at Sikkerhetsrådet enda en gang utsatte avstemningen om resolusjonen. I løpet av få timer ble minst 140 raketter avfyrt mot ulike deler av Øst-Ghouta.

Nær alliert

Russland har vært en av Assads viktigste støttespillere i flere år, og aktivister i Øst-Ghouta sier at russiske fly har deltatt del i luftoffensiven den siste uka.

Den intense bombingen har overveldet redningsmannskaper og leger på de provisoriske sykehusene som fortsatt er i drift.

Skrekkslagne beboere skjuler seg i trange kjellere og underjordiske tilfluktsrom der det ikke er plass til flere.

– Det er ikke strøm, ikke vann, ikke mel, ikke brød og ikke melk til barna, sier legeassistenten Siraj Mahmoud på en video der han krever iallfall en kort pause slik at folk kan skaffe mat til barna.