Trump vil heve aldersgrensen for kjøp av automatvåpen

Forslaget ble lansert torsdag amerikansk tid, etter at Trump også hadde tatt til orde for å væpne en del av lærerne på USAs skoler.

Trump hevdet selv at han ønsker å heve aldersgrensen fra 18 til 21 år for kjøp av alle typer våpen. En av presidentens talspersoner presiserte at han kun mente halvautomatiske våpen.

Forslaget støttes trolig av svært mange amerikanere. En meningsmåling viste nylig at 66 prosent ønsker strengere våpenlover.

Men forslaget kan føre Trump på kollisjonskurs med den mektige lobbygruppen National Rifle Association (NRA). NRA og andre organisasjoner for våpeneiere gir store pengesummer til amerikanske politikere på høyresiden, som så langt har klart å stanse de aller fleste forslag om strengere våpenlover.

Trump har hatt møter både med NRA og medlemmer av Kongressen, og han hevder at både lobbyistene og kongressmedlemmene vil støtte hevingen av aldersgrensen.

NRA har imidlertid ikke gitt noen signaler offentlig om at de har skiftet syn. I stedet har NRA-lederen Wayne LaPierre anklaget sine motstandere for å utnytte skolemassakren i Florida i forrige uke til politiske formål.

– Ondskapen vandrer iblant oss. Gud hjelpe oss hvis vi ikke skjerper sikkerheten ved skolene våre og beskytter våre barn, sa LaPierre torsdag.

