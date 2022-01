Casper Ruud trekker seg fra Australian Open på grunn av ankelskade

ntbsport

Nordmannen som er rangert som nummer åtte i verden, skulle ha møtt slovakiske Alex Molcan i første kamp tirsdag.

– Nå på søndag trente jeg med Medvedev. Da tråkket jeg over i en bevegelse på banen. Når man tråkker over, er det gjerne leddbånd og sener og sånt som får seg en smell. Det kan jo ryke hvis det er virkelig ille. Og det var det heldigvis ikke i dette tilfellet, forteller Ruud til NTB.

– Men å prøve å bli klar på to dager, ble litt for optimistisk. Jeg håpet på at det kunne gå. Men jeg merker i dag at jeg ikke har mulighet til å være 100 prosent. Og for at jeg skal spille god tennis, må beina henge med, og de må funke som trommestikker. Og det klarer jeg ikke med de smertene og den korte tiden jeg har fått nå. Så det er litt uflaks. Å få det på en søndag før en Grand Slam er ikke det man ønsker, men heldigvis er det ikke for alvorlig. Men igjen dessverre for ille til at jeg klarer å gå på banen i dag, fortsetter han.

Ruud erstattes av Roman Safiullin, som var «lucky loser» i trekningen, melder nyhetsbyrået.