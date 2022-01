Uno-X stiller i Paris-Roubaix

ntbsport

Mandag ble det klart at Uno-Xs herrelag er invitert til det beintøffe brosteinsrittet, som populært blir omtalt som «Helvete i nord». Bekreftelsen kom fra arrangøren ASO.

Fra før var det klart at Uno-X stiller i kvinnenes utgave av Paris-Roubaix.

– Det blir et eventyr å komme tilbake til dette ikoniske rittet. Jeg er superstolt over å ha vært en del av den unike reisen til Uno-X. At vi nå skal stå på startstreken i et av syklingens monumenter, er virkelig stort. Selv om vi ikke kommer til å være blant favorittene før start, er det et ritt som kan passe oss bra. Vi håper å slå godt ifra oss, sier Uno-Xs sportslig leder Kurt Asle Arvesen i en pressemelding.

Herrerittet blir holdt 17. april, mens kvinnene skal i aksjon dagen før.

– Det er et klype-seg-i-armen-øyeblikk for enhver norsk sykkelinteressert. At vi har to norske lag på start i Paris-Roubaix i vår, er noe av det største ethvert sykkellag kan oppleve. Det blir helt fantastisk, sier Uno-Xs sykkelsjef Jens Haugland til TV 2.

Paris-Roubaix tilhører øverste nivå i sykkelsporten. Uno-X har ikke lisens til verdenstouren og er derfor avhengig av å bli invitert for å delta i de ulike rittene. Nylig ble det kjent at herrelaget skal konkurrere i etappeløpet Volta a Catalunya i mars.

Uno-X har også søkt om å få stille i Tour de France, men tidligere i måneden kom det signaler som tyder på at det neppe skjer denne sesongen.

