Para-VM: Pedersen må jage i superkombinasjonen – ligger på 2.-plass før slalåmen

ntbsport

Saltvik tok ingen store sjanser i sitt utforløp i Hafjell mandag formiddag, men han tok seg fint og trygt ned. På et senere startnummer kjørte amerikaneren Andrew Kurka ned til bestetid sju hundredeler foran Saltvik Pedersen, som noterte seg for tiden 1.10,12 minutter.

– Jesper er bedre i slalåm enn meg, sa Kurka til NRK.

– Han er kjent for å være best i utfor, men alt kan skje, sa Pedersen.

Foran slalåmdelen i kombinasjonen ligger det også to alpinister rett bak den norske favoritten. Italieneren Rene de Silvestro er nærmest. Han har 0,43 sekunder opp til nordmannen i tet.

Pedersen kjørte ned til tiden 1.10,12 minutter.

– Dette blir spennende og jevnt, men han skal slite med å slå meg i dag, sa Saltvik om italieneren.

Niels de Langen fra Nederland ligger på 4.-plass. Han har 1,13 sekunder opp til Karmøy-gutten.

Det var ventet at nederlenderen Jeroen Kampschreur ville bli en av Pedersens argeste utfordrere. Han kjørte rent og fint i starten, men så kjørte han ut før han kom til andre mellomtid. Dermed var superkombinasjonen over for hans del.

Kampschreur ble nummer to, 1,66 sekunder bak nordmannen, i utfor. I super-G slo han sølvvinner Pedersen med 3,22 sekunder.

– Det var synd at Jeroen kjørte ut, men det er slikt som skjer. Dette lover godt foran slalåmen, sa Pedersen.

Nederlenderen var naturlig nok skuffet.

– Jesper er god i slalåm, men det er også Rene. Dette blir en hard duell, sa Kampschreur.

Norges andre deltaker i alpint, Marcus Grasto Nilsson, er plassert som nummer 30 foran slalåmdelen i klassen for stående. Det var dårligste tid av løperne som tok seg til mål.

(©NTB)