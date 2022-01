Norge kan tape klart og likevel gå videre i håndball-EM

ntbsport

Norge spiller mot gruppejumbo Litauen senere i kveld. Der kan det norske laget tape med opp til sju mål og likevel ta andreplassen i puljen.

Det norske laget starter kampen som storfavoritt, og mye skal til for at det ikke ender med kontrollert norsk seier. Keeper Torbjørn Bergerud åpner i målet etter at han sto over kampen mot Russland på grunn av det som trolig var en lett hjernerystelse.

Russerne reiser til hovedrunden i Bratislava med to poeng, mens Norge vil ha null. Dette skyldes 22-23-tapet mot Russland for to dager siden.

Lagene skal gjennom fire kamper hver i hovedrunden. Disse spilles torsdag, fredag, søndag og tirsdag neste uke.

Norske motstandere blir Spania, Tyskland, Polen og Sverige eller Tsjekkia.

