Milan snublet mot bunnlag – misset tabelltoppen i Serie A

Dermed greide ikke «Rossoneri» å ta seg forbi serieleder Inter. I stedet er byrivalen i posisjon til å øke luka ytterligere. To poeng skiller lagene, men Milan har én kamp mer spilt.

Emmanuel Gyasi ble Spezias matchvinner langt ut i tilleggstiden. Kort tid før hadde gjestenes keeper gjort et par store redninger på forsøk fra superveteranen Zlatan Ibrahimovic (40).

Milan dominerte spillemessig på San Siro, og Rafael Leão lobbet hjemmelaget i ledelsen rett før hvilen. Scoringen kom like etter at venstrebacken Theo Hernández hadde sendt en Milan-straffe til side for mål.

Forspranget forsvant da Kevin Agudelo utlignet i det 64. minutt. På overtid fullførte Spezia en høyst uventet snuoperasjon.

Tabelltreer Napoli fikk det langt mer komfortabelt borte mot Bologna. Hirving Lozano strålte med to mål. Seieren tok de lyseblå opp i 46 poeng, som er to færre enn det Milan har etter 22 kamper.

