Mahomes-magi avsluttet Big Bens karriere

ntbsport

Roethlisberger har i 17 sesonger vært blant NFLs store profiler. 39-åringen drømte om en tredje superbowltittel før han gir seg, men kom til kort mot Mahomes og hans Chiefs-lag.

På veien passerte «Big Ben» likevel legendene Joe Montana og Brett Favre og inntok tredjeplassen på lista over quarterbackene med flest pasningsyards i sluttspillkamper. Han kom opp i 5972. Bare Tom Brady (12.449) og Peyton Manning (7339) har flere.

Steelers-forsvaret slo an tonen, og TJ Watt løp inn en ballerobring til kampens første touchdown. Så overtok Mahomes, som er en av ligaens nye superstjerner, showet og herjet med Steelers gjennom resten av kampen.

Belønningen ble hjemmekamp mot Buffalo Bills og quarterback Josh Allen, som også sto for et offensivt fyrverkeri i første sluttspillrunde.

Tom Brady og hans Tampa Bay Buccaneers tok en overbevisende 31-15-seier over Philadelphia Eagles, som scoret sine poeng først mot slutten da kampen var avgjort. I neste runde blir det hjemmekamp mot vinneren av mandagens oppgjør mellom Los Angeles Rams og Arizona Cardinals.

Bisarr avslutning

I den tredje sluttspillkampen søndag tok San Francisco 49ers helgens eneste borteseier med 23-17 over Dallas Cowboys, i en kamp med flere bisarre hendelser.

Niners hadde en tilsynelatende trygg 23-7-ledelse i siste periode, men en feilpasning fra Jimmy Garoppolo åpnet døra for en Cowboys-spurt som nær hadde gitt seier. En feilvurdering av quarterback Dak Prescott i det siste angrepet førte til at tiden løp ut.

Med 14 sekunder igjen og 41 yards fra målsonen valgte Prescott å løpe med ballen i stedet for å prøve et pasningsspill som ville stoppet klokka. Etter løpet på 17 yards løp tiden ut før han fikk i gang et nytt spill.

Det virket som han ikke var klar over at en dommer må plassere ballen. Da han stilte opp, blokkerte han dommeren, som løp inn i ham.

Kastet søppel

– Jeg burde nok avsluttet løpet mitt litt tidligere, men jeg trodde jeg hadde tid, sa Prescott, som sist sommer signerte en ny kontrakt som gir ham 40 millioner dollar i årslønn.

Underveis i kampen ble Cowboys straffet for 14 regelbrudd, tangering av sluttspillrekorden. Ett angrep ble stoppet av at en mottaker fikk solen i øynene (på en stadium med tak), og et spark måtte gjøre gjøres om igjen da ballen traff den gigantiske storskjermen.

Etter sluttsignalet kastet Cowboys-fans søppel mot dommerne, men traff egne spillere i stedet.

Niners møter topprangerte Green Bay Packers i kvartfinalen, mens Tennessee Titans møter Cincinnati Bengals.

(©NTB)