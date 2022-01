Lewandowski vant «The Best»-prisen nok en gang

ntbsport

Vinnerne ble kunngjort i en virtuell seremoni fra Fifas hovedkvarter i Zürich. Prisdrysset var basert på tidsrommet oktober 2020 til august 2021.

– For meg er den en stor ære å vinne dette trofeet. Jeg føler meg stolt, og jeg vet at det tilhører lagkameratene og trenerne mine. Vi jobber alle hardt for å vinne kamper, sa Lewandowski.

Det er andre gang han går til topps i «The Best»-kåringen. Superspissen vant også sist gang den ble delt ut i desember 2020. Siden det ikke var en Ballon d'Or-utdeling (Gullballen) det året på grunn av koronapandemien, ble Fifa-prisen den mest prestisjetunge.

Slo legendarisk rekord

Polakken bøttet inn hele 48 mål på 40 kamper for Bayern München sist sesong. På veien slo han spisslegenden Gerd Müllers 49 år gamle scoringsrekord i en og samme Bundesliga-sesong. Lewandowski stoppet på 41 fulltreffere i serien.

– Jeg drømte aldri om å slå rekorden. Hadde du spurt meg for noen år siden om å score 41 mål på 29 ligakamper, ville jeg sagt at det er umulig, sa 33-åringen.

De øvrige finalistene til Fifas spillerpris var Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Barcelona) og Mohamed Salah (Liverpool).

Viktig

Alexia Putellas var helt sentral da Barcelona vant den spanske ligaen og Champions League i 2020/21-sesongen. Som kaptein gjorde hun mange mål fra sin rolle på midtbanen. Prestasjonene holdt til å gjøre henne til årets kvinnelige fotballspiller.

Lagvenninnen Jennifer Hermoso og Chelsea-spiller Sam Kerr var de øvrige som kunne vinne prisen mandag kveld.

Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) og Caroline Graham Hansen (Barcelona) var begge blant de ti nominerte i hver klasse, men falt ut da feltet ble kuttet ned til tre finalister. Haaland kom derimot med på Fifas verdenslag.

Alle verdens landslagssjefer- og -kapteiner samt utvalgte journalister tok del i stemmeprosessen. I tillegg kunne supportere bidra gjennom en egen nettavstemning.

I november ble Gullballen delt ut til Messi for sjuende gang.

Øvrige vinnerne på mandagens prisgalla:

Kvinnelig keeper: Christiane Endler (Paris Saint-Germain/Lyon)

Mannlig keeper: Edouard Mendy (Chelsea)

Kvinnelig trener: Emma Hayes (Chelsea)

Mannlig trener: Thomas Tuchel (Chelsea)

Årets mål (Puskas-prisen): Erik Lamela (Tottenham-scoring mot Arsenal i fjor vår)

Fair play-pris: Danmarks herrelandslag og lagets medisinske apparat

Beste fans: Danmark og Finland (i EMs åpningskamp i Parken)

Spesialpriser: Christine Sinclair (Canada) og Cristiano Ronaldo (Portugal).

