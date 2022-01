Kina dropper billettsalg til OL

ntbsport

I stedet vil det åpnes for et begrenset antall tilskuere gjennom et særskilt program der grupper med publikum inviteres til å være til stede, skriver nettstedet Insidethegames.

Arrangøren sier ingenting om hvem eller hvor mange som får være til stede på OL-øvelsene. Foruten et begrenset antall publikum kan man se for seg at gjester av Kinas regjering, sponsorer og pressefolk får overvære lekene.

Fra før var det klart at Kina ikke slipper til utenlandske tilskuere i OL. Det ble kjent i september. Det er koronapandemien som gjør at OL-arrangøren ikke vil selge billetter til lekene.

– Gitt den alvorlige og kompliserte situasjonen med koronapandemien, og for å sørge for deltakernes og tilskuernes sikkerhet, er det bestemt at billettene ikke skal selges, men gå inn i et tilpasset program der grupper med tilskuere inviteres, uttaler OL-arrangøren.

