Carlsen-remis mot Duda i Wijk aan Zee

ntbsport

Begge spillerne hadde én seier og én remis fra de første rundene i Nederland.

Carlsen havnet bakpå etter relativt få trekk. Sjakkcomputeren som følger partiene, viste klar fordel til Duda med hvite brikker. Etter rundt 16-17 trekk kom en periode der spillerne brukte veldig lang betenkningstid.

– Jeg synes det ser råttent ut, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer etter at spillerne hadde gjort unna 24 trekk.

Datamaskinene viste da tilsynelatende at hvitt ikke hadde noe særlig overtak. Etter 38 trekk ble Carlsen og Duda enige om remis etter flere avbytter.

– Det var ikke verdens mest spennende dag. Det hender at blir noen slike dager at man må forsvare seg litt. Jeg fikk litt press, men jeg følte aldri at det var farlig, sa Carlsen til TV 2.

Tøff nøtt

Duda har tidligere vært en lei nøtt for Carlsen. Polakken stoppet blant annet nordmannens rekordrekke på 125 strak partier langsjakk uten tap i oktober i 2020.

– Kontroll på remis hadde jeg egentlig ikke, men det føltes mest sannsynlig. Han hadde en viss fordel, men han klarte ikke å øke den, forklarte Carlsen.

Magnus Carlsen har spilt to svarte partier som begge har endt remis så langt i årets første storturnering. Den ene seieren kom med hvite brikker.

Vil presse

Etter tre runder står Carlsen og Duda med to poeng. Turneringen går over 13 runder og varer til 30. januar. Hele sju ganger har Carlsen vunnet den sammenlagt (sist i 2019).

– Man kan ikke regne med å vinne med hvit hver gang, men jeg håper å legge press på dem jeg møter framover også, sa 31-åringen etter mandagens poengdeling.

Tirsdag møter Carlsen hjemmehåpet Jorden van Foreest med hvite brikker. Nederlenderen vant overraskende fjorårets Wijk aan Zee-utgave.

– Det blir spennende. Han kjenner godt til åpningene, sa Carlsen om motstanderen.

(©NTB)