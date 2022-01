Aubameyang reiser hjem uten å ha spilt i afrikamesterskapet

ntbsport

De to skulle ha spilt for Gabon i afrikamesterskapet, men kom aldri på banen ettersom de testet positivt for koronavirus.

– Gitt de medisinske problemene Pierre-Emerick og Mario har hatt, har vi i samråd med legen, forbundspresidenten og spillerne tatt avgjørelsen å sende dem tilbake til klubbene sine slik at de kan bli tatt hånd om der, sa Gabon-trener Patrice Neveu på en pressekonferanse i Kameruns hovedstad Yaoundé.

Aubameyang (Arsenal) og Lemina (Nice) vil gjennomgå mer grundige medisinske tester i klubbene sine, uttaler Gabons fotballforbund.

Gabon møter Marokko tirsdag, og med kun uavgjort er laget sikker på å gå videre til cupspillet i turneringen.

