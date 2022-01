Real Madrid vant supercupen i Riyadh

ntbsport

Mange har stilt seg kritiske til at den spanske supercupen også i år ble lagt til Saudi-Arabia, men Real Madrid nyttet sjansen til å sikre et nytt trofé til premieskapet. Etter 3-2-seier over Barcelona i semifinalen sikret scoringer av Luka Modric og Karim Benzema (straffe) finaleseier.

Modric scoret ledermålet da han skrudde ballen i krysset etter at Rodrygo raidet og satte ham opp. Da var det spilt 38 minutter.

Fem minutter ut i den andre omgangen fikk Real Madrid straffe da ballen spratt opp i armen på Yeray Alvarez, som prøvde å blokkere en Benzema-avslutning. Etter VAR-gjennomgang kunne Benzema selv skyte, og han doblet ledelsen selv om Unai Simon fikk fingrene på ballen.

I sluttminuttene ble Real Madrid-stopper Eder Militao utvist da han brukte armen for å hindre at Raul Garcias hodestøt gikk i mål. Raul Garcia tok selv straffesparket, men Thibaut Courtois reddet på akrobatisk vis med foten etter å ha kastet seg feil vei.

Flere mål ble det ikke, og Real Madrid har vunnet den spanske supercupen for 12. gang.

